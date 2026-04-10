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JP Velasco llegó a Paurito y celebró su cumpleaños con los vecinos

El candidato intensifica su agenda con recorridos y encuentros ciudadanos a solo 10 días de la segunda vuelta. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/04/2026 20:45

Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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En plena recta final hacia la segunda vuelta electoral, el candidato a la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco, continúa fortaleciendo su campaña con una agenda activa en distintos sectores de la ciudad.

Este jueves, en el día de su cumpleaños número 39, Velasco combinó actividades proselitistas con celebraciones personales. La jornada comenzó con un desayuno junto a su equipo de campaña y simpatizantes en el mercado Florida, donde compartió un momento cercano con la ciudadanía.

“Venimos a distribuir el mensaje y por supuesto es un día especial por el cumpleaños. Lo celebramos tempranito con mi esposa y mi hijo. Lo más valioso que tiene uno es la familia”, expresó el candidato, destacando también el cariño recibido por parte de la gente.

Posteriormente, Velasco se trasladó al Distrito 14, en la zona de Paulito, donde realizó un recorrido acompañado de dirigentes y asambleístas, reforzando su presencia territorial en los barrios.

Durante su intervención, el candidato también hizo referencia a problemáticas sociales, señalando la preocupación por el incremento de casos de violencia, especialmente contra mujeres, uno de los temas que —según afirmó— requiere atención urgente.

Con apenas 10 días restantes para los comicios, la campaña entra en su fase decisiva, marcada por una intensa agenda de actividades y el acercamiento directo con los votantes.

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