Tragedia en Cochabamba: Ciclista fallece tras ser atropellado por un camión de alto tonelaje

Una noche de luto se vive en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Al promediar las 19:20 de este jueves, un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión de gran tamaño en la rotonda del Parque Bicentenario, un sector de alto tráfico que conecta las avenidas Centenario y Circunvalación.

El siniestro y la respuesta de emergencia

Inmediatamente ocurrido el hecho, voluntarios del SAR-Bolivia acudieron al lugar para intentar brindar auxilio; sin embargo, debido a la magnitud del impacto con el vehículo de alto tonelaje, el ciclista ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, personal de la Dirección de Tránsito y patrullas policiales cercaron el área para preservar la escena, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en la zona de la rotonda.

Investigación y aprehensión

De acuerdo con los reportes preliminares desde el lugar de los hechos:

El conductor del camión ha sido retenido por los efectivos policiales y se encuentra bajo custodia para fines investigativos.

Personal de Tránsito ya realiza el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y las responsabilidades de ambos involucrados.

La escena: Los testigos describieron el vehículo implicado como un "camión enorme", el cual permaneció en el sitio tras el atropello.

Levantamiento del cadáver

Hasta el cierre de este reporte, la Policía Boliviana aguardaba la llegada de personal de Homicidios y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar el levantamiento legal del cadáver. Los restos de la víctima, cuya identidad aún no ha sido proporcionada, serán trasladados a la morgue para la autopsia de ley.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades de Tránsito brinden un informe oficial detallando la dinámica del accidente en este concurrido sector de la ciudad.

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