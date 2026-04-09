Tres víctimas declaran tras violento atraco en Los Lotes: fueron maniatadas dentro de su vivienda

Tres personas, entre ellas dos mujeres, se presentaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración luego de haber sido víctimas de un violento atraco registrado en su domicilio, ubicado en el barrio Villa Esperanza, en la zona de Los Lotes.

De acuerdo con información preliminar, al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda haciéndose pasar por efectivos policiales. Los antisociales habrían ingresado portando armas de fuego, con las que encañonaron a los ocupantes del inmueble, incluyendo menores de edad.

Una vez dentro, los sujetos redujeron a toda la familia, procediendo a maniatarlos con esposas metálicas y manillas plásticas, dejándolos completamente indefensos mientras ejecutaban el robo.

Según los primeros reportes, los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo, joyas y diversos objetos de valor. No se descarta que también se hayan llevado una caja fuerte, aunque este extremo aún está siendo verificado por las autoridades.

Las víctimas lograron liberarse posteriormente y acudieron a dependencias policiales para formalizar la denuncia y brindar detalles de lo ocurrido.

De manera preliminar, se presume que los autores del hecho serían de nacionalidad extranjera, sin embargo, este dato aún se encuentra en proceso de investigación.

La Policía inició un operativo para dar con el paradero de los responsables y determinar con precisión el monto total de lo sustraído, así como la totalidad de los bienes robados.

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