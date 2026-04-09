El corte se aplicará entre la noche del 9 y la mañana del 10 de abril por riesgos de deslizamientos y condiciones climáticas adversas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), regional Santa Cruz, informó que se aplicará un corte de transitabilidad para vehículos de alto tonelaje en la ruta hacia los Valles Cruceños, específicamente en el tramo La Angostura – Samaipata.

Horario de restricción

Según el comunicado oficial, la medida regirá:

Desde las 19:00 del 9 de abril

Hasta las 07:00 del 10 de abril

Motivos de la medida

La decisión responde a las condiciones adversas en sectores críticos, principalmente en las zonas de:

Petacas

Chorro Viejo

En estos puntos, la humedad en la calzada y las lluvias dificultan la circulación de vehículos pesados, incrementando el riesgo de:

Obstrucciones en la vía

Deslizamientos de mazamorra

Caída de rocas

Recomendaciones a conductores

La ABC exhortó a los usuarios a tomar previsiones y conducir con responsabilidad.

Asimismo, recomendó que, en caso de presencia de mazamorra, se evite transitar y se permanezca en un lugar seguro hasta que se realicen los trabajos de limpieza correspondientes.

Seguridad vial

La entidad destacó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente durante horarios nocturnos, cuando las condiciones climáticas incrementan el peligro en la carretera.

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