TEMAS DE HOY:
Atraco en LosLotes Atraco en Los Lotes Feminicidio

21ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

ABC anuncia restricción nocturna para transporte pesado en ruta a los Valles Cruceños

El corte se aplicará entre la noche del 9 y la mañana del 10 de abril por riesgos de deslizamientos y condiciones climáticas adversas.

Juan Marcelo Gonzáles

09/04/2026 16:50

Foto: Ruta Valles cruceños ABC
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El corte se aplicará entre la noche del 9 y la mañana del 10 de abril por riesgos de deslizamientos y condiciones climáticas adversas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), regional Santa Cruz, informó que se aplicará un corte de transitabilidad para vehículos de alto tonelaje en la ruta hacia los Valles Cruceños, específicamente en el tramo La Angostura – Samaipata.

Horario de restricción

Según el comunicado oficial, la medida regirá:

  • Desde las 19:00 del 9 de abril
  • Hasta las 07:00 del 10 de abril

Motivos de la medida

La decisión responde a las condiciones adversas en sectores críticos, principalmente en las zonas de:

  • Petacas
  • Chorro Viejo

En estos puntos, la humedad en la calzada y las lluvias dificultan la circulación de vehículos pesados, incrementando el riesgo de:

  • Obstrucciones en la vía
  • Deslizamientos de mazamorra
  • Caída de rocas

Recomendaciones a conductores

La ABC exhortó a los usuarios a tomar previsiones y conducir con responsabilidad.

Asimismo, recomendó que, en caso de presencia de mazamorra, se evite transitar y se permanezca en un lugar seguro hasta que se realicen los trabajos de limpieza correspondientes.

Seguridad vial

La entidad destacó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente durante horarios nocturnos, cuando las condiciones climáticas incrementan el peligro en la carretera.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD