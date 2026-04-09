Senamhi emite Alerta Naranja por riesgo de desbordes en dos departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó el Aviso Hidrológico de Alerta Naranja N° 19/26, ante la amenaza inminente de desbordes de ríos debido a las intensas lluvias. La medida rige desde el 10 hasta el 11 de abril de 2026, afectando principalmente a las cuencas de los ríos Beni (cuenca alta) y Maniqui.

La Prioridad Naranja se establece cuando los niveles de los caudales muestran un crecimiento sostenido o repentino, advirtiendo a la población que las condiciones son propicias para desbordamientos en las próximas horas.

Zonas en Riesgo: Departamento de La Paz

En el norte paceño y la región de los Yungas, se prevén ascensos críticos en 19 afluentes. Las poblaciones de Guanay, Mapiri, Tipuani y Caranavi se encuentran bajo vigilancia especial debido al historial de vulnerabilidad ante crecidas.

Río Tipuani y Mapiri: Amenaza de desbordes en Tipuani, Chima, Guanay y comunidades aledañas.

Ríos Coroico y Zongo: Se esperan ascensos repentinos , poniendo en alerta a Coroico, Caranavi y las zonas próximas a las centrales eléctricas de Zongo.

Río Boopi y Alto Beni: Vigilancia en La Asunta, Sapecho, Palos Blancos y poblaciones cercanas.

Ríos de los Yungas: Crecidas en los ríos Tamampaya, Solacama y Chulumani afectarán directamente a dicho municipio.

Valles: Se reportan ascensos progresivos en los ríos Luribay y Sahapaki.

Zonas en Riesgo: Departamento del Beni

En el departamento beniano, la alerta se concentra específicamente en la Cuenca del Río Maniqui.

Río Maniqui: Se prevén ascensos progresivos que podrían afectar seriamente a la población de San Borja y sus comunidades circundantes durante el periodo establecido.

Recomendaciones a la población

La Dirección de Hidrología y el Senamhi instan a los vivientes de las zonas ribereñas y a los transportistas a tomar las siguientes precauciones:

Evitar cruzar ríos o quebradas con caudales altos, ya sea a pie o en vehículos. Retirar maquinaria pesada y ganado de las orillas de los ríos de manera inmediata. Mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil y los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales.

Las autoridades locales han sido notificadas para activar sus planes de contingencia ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse entre el viernes y sábado.

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