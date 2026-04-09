TEMAS DE HOY:
Atraco en Los Lotes Feminicidio Mayapa

21ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cómo se desencadenó el hecho que dejó un policía muerto y una mujer herida en Sacaba: lo que se sabe

El hecho ocurrió la madrugada del 8 de abril en Sacaba. La mujer sobrevivió con tres impactos de bala, mientras que el presunto agresor se quitó la vida. La Fiscalía investiga el caso como tentativa de feminicidio seguido de suicidio.

Red Uno de Bolivia

09/04/2026 16:12

Cómo se desencadenó el hecho que dejó un policía muerto y una mujer herida en Sacaba. Foto Fiscalía.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho de violencia extrema se registró en el municipio de Sacaba, donde un efectivo policial perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. El caso es investigado como tentativa de feminicidio seguida de homicidio-suicidio.

Cronología del caso

  • Madrugada del 8 de abril:
    El hecho ocurrió en la zona Entre Ríos, OTB Chullpamogo. Según el reporte preliminar, la pareja se encontraba al interior de un inmueble consumiendo bebidas alcohólicas.
  • Minutos previos al ataque:
    Testigos, entre ellos la propietaria del inmueble, señalaron que se escuchó una discusión intensa entre un hombre y una mujer.
  • Detonaciones:
    Tras la discusión, se oyeron varios disparos de arma de fuego.
  • Hallazgo de las víctimas:
    Al ingresar al ambiente, la dueña del inmueble encontró a ambas personas tendidas en el suelo:
    • La mujer, de 35 años, aún con signos vitales.
    • El hombre, de 45 años, sin vida.
  • Intervención policial y fiscal:
    Equipos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal. En el lugar se encontró un arma de fuego calibre 9 mm, cuatro casquillos y un proyectil.

Estado de las víctimas

  • Mujer herida:
    Presenta tres impactos de bala en las extremidades inferiores y permanece bajo atención médica.
  • Hombre fallecido:
    Según el informe forense, murió por una lesión grave en centros nerviosos superiores, producto de un disparo que le provocó traumatismo cráneo encefálico.

Investigación en curso

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, que preliminarmente estaría vinculado a un episodio de violencia de pareja.

Por su parte, el fiscal asignado al caso indicó que aún se investigan los móviles del ataque.

Datos relevantes

  • El fallecido fue identificado como Javier Calle Copa, de 45 años, efectivo policial.
  • Era oriundo de Oruro y se encontraba en Cochabamba desde hace aproximadamente dos meses por motivos de estudio en un centro de formación policial.
  • La pareja habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del hecho, según reportes del SLIM de Sacaba.

Situación actual

Las autoridades mantienen el caso en investigación. Familiares de ambas partes ya fueron contactados para aportar información que permita reconstruir lo sucedido.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD