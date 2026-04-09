Cómo se desencadenó el hecho que dejó un policía muerto y una mujer herida en Sacaba: lo que se sabe

El hecho ocurrió la madrugada del 8 de abril en Sacaba. La mujer sobrevivió con tres impactos de bala, mientras que el presunto agresor se quitó la vida. La Fiscalía investiga el caso como tentativa de feminicidio seguido de suicidio.
09/04/2026 16:12
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Un hecho de violencia extrema se registró en el municipio de Sacaba, donde un efectivo policial perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. El caso es investigado como tentativa de feminicidio seguida de homicidio-suicidio.
Cronología del caso
Estado de las víctimas
Investigación en curso
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, que preliminarmente estaría vinculado a un episodio de violencia de pareja.
Por su parte, el fiscal asignado al caso indicó que aún se investigan los móviles del ataque.
Datos relevantes
Situación actual
Las autoridades mantienen el caso en investigación. Familiares de ambas partes ya fueron contactados para aportar información que permita reconstruir lo sucedido.
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