Cómo se desencadenó el hecho que dejó un policía muerto y una mujer herida en Sacaba: lo que se sabe

Un hecho de violencia extrema se registró en el municipio de Sacaba, donde un efectivo policial perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. El caso es investigado como tentativa de feminicidio seguida de homicidio-suicidio.

Cronología del caso

Madrugada del 8 de abril:

El hecho ocurrió en la zona Entre Ríos, OTB Chullpamogo. Según el reporte preliminar, la pareja se encontraba al interior de un inmueble consumiendo bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió en la zona Entre Ríos, OTB Chullpamogo. Según el reporte preliminar, la pareja se encontraba al interior de un inmueble consumiendo bebidas alcohólicas. Minutos previos al ataque:

Testigos, entre ellos la propietaria del inmueble, señalaron que se escuchó una discusión intensa entre un hombre y una mujer.

Testigos, entre ellos la propietaria del inmueble, señalaron que se escuchó una entre un hombre y una mujer. Detonaciones:

Tras la discusión, se oyeron varios disparos de arma de fuego .

Tras la discusión, se oyeron . Hallazgo de las víctimas:

Al ingresar al ambiente, la dueña del inmueble encontró a ambas personas tendidas en el suelo: La mujer, de 35 años, aún con signos vitales. El hombre, de 45 años, sin vida.

Al ingresar al ambiente, la dueña del inmueble encontró a ambas personas tendidas en el suelo: Intervención policial y fiscal:

Equipos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal. En el lugar se encontró un arma de fuego calibre 9 mm, cuatro casquillos y un proyectil.

Estado de las víctimas

Mujer herida:

Presenta tres impactos de bala en las extremidades inferiores y permanece bajo atención médica.

Presenta y permanece bajo atención médica. Hombre fallecido:

Según el informe forense, murió por una lesión grave en centros nerviosos superiores, producto de un disparo que le provocó traumatismo cráneo encefálico.

Investigación en curso

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, que preliminarmente estaría vinculado a un episodio de violencia de pareja.

Por su parte, el fiscal asignado al caso indicó que aún se investigan los móviles del ataque.

Datos relevantes

El fallecido fue identificado como Javier Calle Copa , de 45 años, efectivo policial.

, de 45 años, efectivo policial. Era oriundo de Oruro y se encontraba en Cochabamba desde hace aproximadamente dos meses por motivos de estudio en un centro de formación policial.

La pareja habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del hecho, según reportes del SLIM de Sacaba.

Situación actual

Las autoridades mantienen el caso en investigación. Familiares de ambas partes ya fueron contactados para aportar información que permita reconstruir lo sucedido.

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