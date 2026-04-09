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Policial

Crimen en Cochabamba destapa laboratorio de droga con casi 200 kilos de marihuana

En el operativo se incautaron casi 200 kilos de marihuana y se detuvo una persona vinculada al caso, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del hombre ejecutado.

Cristina Cotari

09/04/2026 14:26

Hallan laboratorio de drogas tras ejecución de un hombre en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía esclareció la ejecución de un hombre en la zona sur de Cochabamba y en un operativo, descubrió un laboratorio artesanal de marihuana a hachís con más de 200 kilos de drogas. El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de la la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La víctima fue identificada como Pedro L. R. M., de 30 años, quien fue atacado el 5 de abril mientras se encontraba en  un lote baldío cercano a la zona de Pucarita.

Según la Fiscalía, recibió dos disparos en la cabeza. Los atacantes se desplazaban en motocicletas y se presume que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas.

Descubrimiento del laboratorio

Tras el crimen, el director departamental de la Felcn, Edwin Cristiam Montaño, informó que se hizo un trabajo de  inteligencia y se intervino un inmueble en la comuna Itocta, vinculado con la víctima, donde se encontró sustancias controladas y un laboratorio artesanal.

Detalló que en la vivienda se encontró: ocho yutes con marihuana en estado natural, con un peso total de casi 200 kilos,  1 kilo con 35 gramos de marihuana líquida, equivalente a hachís y un laboratorio artesanal, con garrafas, moledoras y otros insumos para procesar la droga.

Montaño señaló que este tipo de laboratorio es uno de los primeros casos registrados en Cochabamba para la transformación de marihuana a hachís.

Detención de sospechosoEn el operativo fue aprehendida una persona de 27 años, boliviano, presuntamente trabajador del fallecido y vinculado al laboratorio.

Testimonio familiar

La esposa de Pedro L. R. M. denunció recibir amenazas de muerte y solicitó protección para ella y su hijo. “Temo por mi vida y la de mi hijo. Quiero colaborar para que esto se esclarezca y que se haga justicia”, afirmó.

Antecedentes

Según el Ministerio Público, la víctima tenía antecedentes por tráfico de sustancias controladas. Además, administraba actividades económicas de compra y venta de vehículos y una empresa de agua, aunque se investiga si existían vínculos con el laboratorio hallado.

Las autoridades mantienen operativos de rastreo y pericias forenses, mientras la Felcn continúa con la investigación para desarticular la red de tráfico de drogas y esclarecer la ejecución de la víctima.

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