¡Cuidado! Detectan intentos de fraude suplantando a funcionarios de ASFI

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero lanzó una alerta a la población tras detectar intentos de estafa mediante llamadas telefónicas realizadas a través de WhatsApp desde números sospechosos.

Según la entidad, personas inescrupulosas están suplantando la identidad de funcionarios para obtener información sensible como contraseñas, códigos de verificación y datos bancarios.

Uno de los números reportados es: 526-869800640.

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes:

Se hacen pasar por funcionarios de ASFI

Contactan a las víctimas por llamadas o mensajes

Solicitan datos personales o financieros

Buscan acceder directamente a cuentas bancarias

Mensaje clave: ASFI no pide tus datos

La entidad fue enfática:

ASFI nunca solicita información confidencial a través de llamadas, mensajes o redes sociales.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar ser víctima de fraude:

Desconfía: No compartas datos personales con desconocidos

No compartas datos personales con desconocidos Protege: Nunca reveles contraseñas ni códigos

Nunca reveles contraseñas ni códigos Verifica: Confirma cualquier comunicación por canales oficiales

Confirma cualquier comunicación por canales oficiales Actúa: Reporta de inmediato llamadas sospechosas

Canales oficiales

Si recibiste una llamada sospechosa, puedes comunicarte a:

Línea gratuita: 800-103-103

Sitio web: www.asfi.gob.bo

En un contexto donde las estafas digitales van en aumento, la prevención es clave.

Un solo dato compartido puede poner en riesgo tu dinero.

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