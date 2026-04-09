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Policial

¡Cuidado! Detectan intentos de fraude suplantando a funcionarios de ASFI

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero alertó sobre intentos de fraude mediante llamadas por WhatsApp en las que se hacen pasar por funcionarios para obtener datos confidenciales.

Silvia Sanchez

09/04/2026 14:01

Detectan intentos de fraude suplantando a funcionarios de ASFI. Imagen referencial Entrepreneur.
Bolivia

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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero lanzó una alerta a la población tras detectar intentos de estafa mediante llamadas telefónicas realizadas a través de WhatsApp desde números sospechosos.

Según la entidad, personas inescrupulosas están suplantando la identidad de funcionarios para obtener información sensible como contraseñas, códigos de verificación y datos bancarios.

Uno de los números reportados es: 526-869800640.

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes:

  • Se hacen pasar por funcionarios de ASFI

  • Contactan a las víctimas por llamadas o mensajes

  • Solicitan datos personales o financieros

  • Buscan acceder directamente a cuentas bancarias

Mensaje clave: ASFI no pide tus datos

La entidad fue enfática:

ASFI nunca solicita información confidencial a través de llamadas, mensajes o redes sociales.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar ser víctima de fraude:

  • Desconfía: No compartas datos personales con desconocidos
  • Protege: Nunca reveles contraseñas ni códigos
  • Verifica: Confirma cualquier comunicación por canales oficiales
  • Actúa: Reporta de inmediato llamadas sospechosas

Canales oficiales

Si recibiste una llamada sospechosa, puedes comunicarte a:

En un contexto donde las estafas digitales van en aumento, la prevención es clave.

Un solo dato compartido puede poner en riesgo tu dinero.

Mira la programación en Red Uno Play

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