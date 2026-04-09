¡Un QR puede cambiar tu vida! Así puedes ganar Bs 300 mil en segundos

La Lotería Nacional habilitó la compra digital de billetes para el sorteo por sus 98 años, con un premio mayor de Bs 300 mil. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
09/04/2026 15:28
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La Lotería Nacional de Bolivia lanzó la venta en línea de billetes para el sorteo especial “98 años de esperanza y solidaridad”, permitiendo a la población participar de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.
El premio mayor alcanza los Bs 300 mil, y los billetes ya están disponibles desde este 9 de abril en todo el país.
¿Cómo comprar tu billete? (paso a paso)
El proceso es sencillo y totalmente digital:
Premios del sorteo
- Todos los premios tienen salida forzosa
- Costo del billete: Bs 30
Fecha del sorteo
El sorteo se realizará el 30 de abril en el Salón Dorado del edificio de la Lotería Nacional.
Un aporte solidario
La Lotería Nacional es una entidad que cumple una función social, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad mediante:
Con esta nueva modalidad digital, participar es más fácil que nunca.
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