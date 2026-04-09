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Economía

¡Un QR puede cambiar tu vida! Así puedes ganar Bs 300 mil en segundos

La Lotería Nacional habilitó la compra digital de billetes para el sorteo por sus 98 años, con un premio mayor de Bs 300 mil. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Silvia Sanchez

09/04/2026 15:28

¿Quieres ganar Bs 300 mil? Te explicamos cómo comprar tu billete con QR. Imagen archivo Lotería Nacional.
Bolivia

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La Lotería Nacional de Bolivia lanzó la venta en línea de billetes para el sorteo especial “98 años de esperanza y solidaridad”, permitiendo a la población participar de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.

El premio mayor alcanza los Bs 300 mil, y los billetes ya están disponibles desde este 9 de abril en todo el país.

¿Cómo comprar tu billete? (paso a paso)

El proceso es sencillo y totalmente digital:

  1. Ingresa al sitio web oficial:  tienda.lonabol.gob.bo
  2. Registra tus datos personales
    Completa la información solicitada para crear tu cuenta.
  3. Elige tu billete
    Selecciona el número con el que deseas participar.
  4. Realiza el pago en línea
    La plataforma te redirigirá a las opciones disponibles.
  5. Recibe tu billete digital
    Una vez confirmado el pago, obtendrás tu billete listo para el sorteo.

Premios del sorteo

  •  Primer premio: Bs 300.000
  •  Segundo premio: Bs 30.000
  • Tercer premio: Bs 15.000
  •  Cuarto premio: Bs 10.000

- Todos los premios tienen salida forzosa
- Costo del billete: Bs 30

Fecha del sorteo

El sorteo se realizará el 30 de abril en el Salón Dorado del edificio de la Lotería Nacional.

Un aporte solidario

La Lotería Nacional es una entidad que cumple una función social, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad mediante:

  • Entrega de insumos y herramientas
  • Apoyo en salud y tratamientos médicos
  • Programas de beneficencia

Con esta nueva modalidad digital, participar es más fácil que nunca.

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