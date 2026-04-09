¡Un QR puede cambiar tu vida! Así puedes ganar Bs 300 mil en segundos

La Lotería Nacional de Bolivia lanzó la venta en línea de billetes para el sorteo especial “98 años de esperanza y solidaridad”, permitiendo a la población participar de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.

El premio mayor alcanza los Bs 300 mil, y los billetes ya están disponibles desde este 9 de abril en todo el país.

¿Cómo comprar tu billete? (paso a paso)

El proceso es sencillo y totalmente digital:

Ingresa al sitio web oficial: tienda.lonabol.gob.bo Registra tus datos personales

Completa la información solicitada para crear tu cuenta. Elige tu billete

Selecciona el número con el que deseas participar. Realiza el pago en línea

La plataforma te redirigirá a las opciones disponibles. Recibe tu billete digital

Una vez confirmado el pago, obtendrás tu billete listo para el sorteo.

Premios del sorteo

Primer premio: Bs 300.000

Segundo premio: Bs 30.000

Tercer premio: Bs 15.000

Cuarto premio: Bs 10.000

- Todos los premios tienen salida forzosa

- Costo del billete: Bs 30

Fecha del sorteo

El sorteo se realizará el 30 de abril en el Salón Dorado del edificio de la Lotería Nacional.

Un aporte solidario

La Lotería Nacional es una entidad que cumple una función social, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad mediante:

Entrega de insumos y herramientas

Apoyo en salud y tratamientos médicos

Programas de beneficencia

Con esta nueva modalidad digital, participar es más fácil que nunca.

Mira la programación en Red Uno Play