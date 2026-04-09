Bancos habilitan desde hoy el uso de tarjetas de débito y crédito

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Nelson Villalobos, confirmó que desde este jueves 9 de abril todas las entidades financieras han restablecido el servicio de pagos con tarjetas de débito y crédito.

“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el Banco Central de Bolivia han emitido la normativa relacionada con la habilitación de operaciones. Por lo tanto, los bancos han activado sus sistemas y desde hoy este servicio se presta de manera regular”, explicó.

Mecanismos habilitados con las tarjetas

Sin embargo, aclaró que las tarjetas son instrumentos de pagos para consumo personales (servicios de salud, asistencia a estudiantes que radican en el exterior, para compra de bienes y servicios, pagar servicios de streaming), y que las tarjetas de débito tienen un límite de $us 500 y las tarjetas de crédito tienen las limitaciones en función a las líneas de créditos otorgadas.

“Muchas personas han confundido el uso de tarjetas con instrumento de pago de comercio exterior, para ese propósito los bancos tienen habilitados otras herramientas que permiten atender el comercio exterior”, agregó.

La reanudación del servicio permite a los usuarios volver a realizar pagos electrónicos con normalidad, tras las restricciones que se habían registrado en días anteriores.

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