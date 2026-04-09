El caso Kurt Cobain vuelve a sacudir: nuevas dudas sobre su muerte

A más de tres décadas de su muerte, el caso de Kurt Cobain vuelve a generar controversia. Un exdetective del Departamento de Policía de Seattle que participó en la investigación original asegura que el caso “no debería haber sido catalogado como suicidio”.

El líder de Nirvana falleció el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, con apenas 27 años. La versión oficial concluyó que se trató de un suicidio, aunque desde entonces han surgido múltiples teorías alternativas.

Nuevas declaraciones reavivan el debate

Las dudas resurgen tras la actualización del libro del periodista Ian Halperin, quien sostiene la hipótesis de un posible asesinato.

Según el autor, un exoficial —que prefirió mantenerse en el anonimato— le aseguró que la investigación estuvo mal gestionada y que existen elementos que, a su juicio, no fueron analizados adecuadamente.

Los puntos que generan controversia

Entre los aspectos señalados por la fuente:

El nivel de heroína en sangre, considerado extremadamente alto

La supuesta ausencia de huellas dactilares en el arma

Dudas sobre la autenticidad de parte de la nota atribuida al músico

Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido confirmadas por autoridades oficiales y forman parte de versiones que han circulado durante años en torno al caso.

Una investigación cuestionada

El exdetective sostuvo que nunca se realizó una investigación completamente exhaustiva y sugirió que el caso pudo haber estado influenciado por factores externos.

Incluso mencionó al entonces jefe policial Norm Stamper, quien en el pasado manifestó que reabriría la investigación si fuera posible.

Un caso que nunca se cerró del todo

La muerte de Cobain no solo marcó a una generación, sino que también se convirtió en uno de los episodios más debatidos de la historia del rock.

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