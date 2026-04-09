Concejales denuncian irregularidades en el caso del mercado Mutualista y apuntan al alcalde

Los concejales Lola Terrazas y Alberto Vaca denunciaron este jueves presuntas irregularidades en torno al caso del mercado Mutualista y apuntaron contra el alcalde cruceño, Jhonny Fernández.

Vaca presentó un instructivo firmado por el burgomaestre el pasado 6 de abril, el cual, según afirmó, podría afectar el registro del derecho propietario del municipio sobre este centro de abastecimiento.

“Parece que con esto él quiere hacer desaparecer todo registro histórico de derecho propietario que tiene el municipio sobre el mercado Mutualista. Para dar de baja un bien o un activo hay un procedimiento que cumplir y la Sala Constitucional en ningún momento ordena al alcalde dar de baja todos estos instrumentos jurídicos”, sostuvo.

Por su parte, Terrazas cuestionó el accionar de la autoridad municipal y convocó a las autoridades electas a pronunciarse en defensa de lo que calificó como uno de los patrimonios de los cruceños.

El caso del mercado Mutualista vuelve a generar polémica en el ámbito municipal, en medio de cuestionamientos sobre la administración y resguardo de bienes públicos.

Mira la programación en Red Uno Play