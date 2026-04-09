Alcaldía anuncia que intensificará operativos en hoteles que funcionan de manera irregular en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba anunció que intensificará los operativos de control sobre hoteles, hostales y alojamientos que operan de manera distinta a la registrada, ofreciendo habitaciones por horas en lugar de estadías tradicionales.

El director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, explicó que este tipo de funcionamiento representa un riesgo para la seguridad ciudadana, ya que podría facilitar el ingreso de menores de edad, personas sin registro o extranjeros sin documentación.

“Vamos a reforzar los controles no solo en hoteles que funcionan como moteles, sino también en todas las actividades económicas que puedan cruzar la línea de lo legal a lo ilegal”, afirmó Ayaviri, haciendo referencia a casos donde negocios obtienen licencias para una actividad y operan con otra distinta, como la proyección de videos en mini cines no autorizados.

La intensificación de los operativos será multidisciplinaria, involucrando a la Intendencia Municipal, la Defensoría del Pueblo, Migración, Interpol y la Gobernación, coordinada con las subalcaldías y basada en denuncias ciudadanas.

Ayaviri recordó que, aunque la Intendencia no puede clausurar directamente los establecimientos por funcionamiento irregular, sí elabora informes que permiten a la Dirección de Recaudaciones sancionar o retirar licencias permanentes de operación, según lo establece el Decreto Municipal Nº 131/2019 y la Ley Nacional 259 de Seguridad Ciudadana.

Denuncia

Los operativos se activaron tras detectar que algunos hoteles del centro de Cochabamba promocionaban habitaciones por horas en redes sociales, en contraste con la modalidad tradicional de estadías por día.

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