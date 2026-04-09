Bimodal Santa Cruz: Autoridades piden precaución por inestabilidad en rutas clave

Tránsito recomienda tomar recaudos en la zona de los Valles cruceños ante el riesgo de derrumbes y suelo inestable.
09/04/2026 19:47
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El jefe de Tránsito de la Terminal Bimodal de Santa Cruz, Tcnel. Marco Hurtado, informó que la carretera antigua a Cochabamba presenta inestabilidad a la altura de Chorro Viejo y Petacas. “Solamente están circulando flotas y vehículos livianos”, señaló la autoridad, recomendando a los usuarios tener precaución y evitar exigir de más a los conductores.
Estado actual de las vías
En coordinación con el Comando Provincial de Mairana, la Policía Caminera y la ABC, se ha verificado que el resto de las conexiones interdepartamentales operan sin mayores contratiempos. El reporte detallado de las rutas se divide de la siguiente manera:
Recomendaciones ante la época de lluvias
Hurtado enfatizó que la información vial es evolutiva, ya que las condiciones pueden cambiar de forma repentina debido a los factores climatológicos actuales. “Se pide que conductores y pasajeros tomen precaución, sobre todo por la época de lluvias”, concluyó el jefe policial para evitar incidentes en las carreteras.
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