Apagón de WhatsApp: Estos son los celulares que dejarán de funcionar a partir de este viernes

El tiempo se agotó para los teléfonos inteligentes con más de una década en el mercado. A partir de este 10 de abril, WhatsApp ejecutará un nuevo ajuste técnico que dejará obsoletos a diversos modelos lanzados, en su mayoría, antes de 2014. La medida busca garantizar estándares actuales de seguridad y rendimiento que los sistemas operativos antiguos ya no pueden soportar.

Los requisitos: El nuevo umbral técnico

Para que la aplicación nativa siga operando, los dispositivos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de sistema operativo:

En Android: Es obligatorio contar con la versión 5.0 Lollipop o superior.

En iOS (Apple): El umbral mínimo exigido será iOS 15.1.

¿Qué modelos quedan fuera de servicio?

El impacto recae sobre dispositivos emblemáticos que ya no reciben soporte de sus fabricantes. Entre los más destacados figuran:

Samsung: Galaxy S3 y Galaxy S4 mini.

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus y versiones anteriores.

Otros modelos: Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación.

Si usted posee uno de estos equipos, la aplicación dejará de abrirse, descargarse o actualizarse de manera irreversible.

Cómo verificar su versión y salvar sus chats

Para evitar sorpresas, es vital comprobar qué sistema operativo tiene instalado actualmente:

Android: Vaya a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software. iPhone: Acceda a Ajustes > General > Versión de iOS.

¡Atención! Si su celular está en la lista de afectados, debe realizar una copia de seguridad inmediata para no perder sus conversaciones y archivos:

En Android: Entre a WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad y guárdelo en Google Drive .

En iPhone: Vaya a Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora para almacenar los datos en iCloud.

¿Qué pasará si no cambio de celular?

A partir de mañana, los usuarios afectados podrían recibir una notificación final antes de que la app deje de operar automáticamente. No existe posibilidad de reversión para estos modelos; la única alternativa para mantener el servicio será migrar a un dispositivo más reciente que soporte las versiones de software exigidas por Meta.

Con datos de Infobae.

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