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Ciencia y tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde abril de 2026: ¿Cuáles son?

A partir del 1 de abril de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos que no puedan actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, afectando a millones de usuarios en todo el mundo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 21:05

Mundo

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Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, anunció que desde el 1 de abril de 2026, la popular aplicación de mensajería dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos antiguos, tanto Android como iPhone. La medida busca reforzar la seguridad, garantizar un funcionamiento eficiente y enfocar el desarrollo en dispositivos capaces de recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

Modelos afectados

Entre los dispositivos Android que perderán acceso se encuentran:

  • Samsung Galaxy S5, S4 Mini y S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • LG Optimus L5
  • Motorola Moto G y Moto E (1ª generación)
  • Sony Xperia Z2
  • Huawei Ascend Mate

En el caso de iPhone, los afectados serán:

  • iPhone 6 y 6 Plus
  • iPhone 5s, 5c y 5

Motivo del cambio

Meta explicó que limitar la compatibilidad a dispositivos más recientes permitirá:

  • Optimizar recursos de desarrollo.
  • Implementar nuevas funciones avanzadas.
  • Corregir vulnerabilidades y proteger mejor los datos personales.
  • Aprovechar tecnologías que requieren hardware actualizado.

Cómo saber si tu teléfono está en riesgo

En Android, se debe ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software para conocer la versión instalada.
En iPhone, la ruta es Ajustes > General > Información.

Si tu dispositivo no puede actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, WhatsApp dejará de funcionar y será necesario considerar alternativas para mantener la comunicación y proteger los datos almacenados.

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