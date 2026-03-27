WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde abril de 2026: ¿Cuáles son?

A partir del 1 de abril de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos que no puedan actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, afectando a millones de usuarios en todo el mundo.
26/03/2026 21:05
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Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, anunció que desde el 1 de abril de 2026, la popular aplicación de mensajería dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos antiguos, tanto Android como iPhone. La medida busca reforzar la seguridad, garantizar un funcionamiento eficiente y enfocar el desarrollo en dispositivos capaces de recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.
Modelos afectados
Entre los dispositivos Android que perderán acceso se encuentran:
En el caso de iPhone, los afectados serán:
Motivo del cambio
Meta explicó que limitar la compatibilidad a dispositivos más recientes permitirá:
Cómo saber si tu teléfono está en riesgo
En Android, se debe ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software para conocer la versión instalada.
En iPhone, la ruta es Ajustes > General > Información.
Si tu dispositivo no puede actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, WhatsApp dejará de funcionar y será necesario considerar alternativas para mantener la comunicación y proteger los datos almacenados.
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