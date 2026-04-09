Sin Pelé, pero con gloria: Garrincha y la consagración de Brasil en Chile 1962

La cita era el Mundial de Chile 1962, un torneo que puso a prueba el temple del vigente campeón. La tragedia deportiva golpeó temprano a la Canarinha: Pelé, la máxima figura del fútbol mundial, quedó fuera tras sufrir una lesión que encendió las alarmas en Brasil.

En medio de la incertidumbre, un hombre dio un paso al frente para cargar con el destino de toda una nación: Garrincha. El extremo brasileño se convirtió en el punto de inflexión del equipo y en el gran protagonista de aquella campaña inolvidable.

El momento cumbre llegó en Viña del Mar, donde Garrincha ofreció una de las exhibiciones más memorables en la historia de los Mundiales. Con desbordes, desequilibrio y precisión, marcó goles determinantes, incluyendo un certero cabezazo y un potente remate desde fuera del área, firmando dos tantos que quedaron grabados como “goles eternos”.

Brasil no solo resistió la ausencia de su estrella, sino que se hizo más fuerte. La selección avanzó con autoridad hasta la final, donde derrotó 3-1 a Checoslovaquia para consagrarse bicampeón del mundo.

De esta manera, la Canarinha levantó su segunda Copa del Mundo consecutiva, demostrando que su grandeza iba más allá de un solo nombre. En Chile 1962, Brasil encontró en Garrincha a su héroe inesperado y escribió una de las páginas más gloriosas de su historia.

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