Felcc despliega operativo tras violento asalto en Los Lotes

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha iniciado un intenso operativo para dar con el paradero de tres peligrosos delincuentes en el sector de Los Lotes, en Santa Cruz. Según los primeros reportes, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo color negro tras perpetrar un violento robo armado.

Sobre este caso, tres víctimas, entre ellas dos mujeres, formalizaron su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Los atacantes irrumpieron en la vivienda bajo el engaño de ser efectivos policiales, utilizando armas de fuego para someter inmediatamente a todos los residentes presentes.

Durante el violento suceso, los delincuentes procedieron a inmovilizar a la familia completa, incluyendo a menores de edad, mediante el uso de esposas metálicas y precintos plásticos. Esta situación de total indefensión permitió que los sujetos registraran cada habitación del inmueble mientras mantenían a los ocupantes bajo constante amenaza de muerte.

Los reportes preliminares indican que el botín incluye cuantiosas sumas de dinero, joyas de alto valor y posiblemente una caja fuerte que habría sido extraída de la propiedad. Actualmente, las autoridades verifican el inventario de los objetos sustraídos mientras despliegan operativos de inteligencia para dar con el paradero de este grupo criminal.

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