Árbitros bolivianos no fueron citados por FIFA para el Mundial 2026

En la lista publicada este jueves por el ente rector del fútbol mundial, no aparece ningún árbitro nacional entre los seleccionados, mientras que Sudamérica cuenta con una importante representación.

Ante esta situación, Víctor Hugo Chambi, director a.i. de Desarrollo Arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol, manifestó:



“Los árbitros bolivianos no han sido convocados ni tomados en cuenta en esta etapa. Esto nos desafía a realizar un mejor trabajo en la próxima temporada, participar primero en las eliminatorias y luego aspirar a estar en el Mundial”.

De los árbitros convocados por la FIFA, Argentina y Brasil destacan como los países con mayor cantidad de representantes en el torneo.

Chambi también agregó:



“Hay posibilidades, pero debemos trabajar para que nuestros árbitros alcancen esos niveles. Para ello, estamos implementando un nuevo sistema de evaluación para los árbitros internacionales, con el objetivo de mejorar su competitividad y alcanzar estándares internacionales”.

Los árbitros sudamericanos convocados por la FIFA son: Yael Falcón, Facundo Tello y Darío Herrera (Argentina); Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio (Brasil); Cristián Garay (Chile); Andrés Rojas (Colombia); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

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