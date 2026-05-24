Guillermo Viscarra se corona campeón con Alianza Lima en el fútbol peruano

El guardameta nacional estuvo en el banco de suplentes durante el compromiso, aunque celebró un nuevo título en su carrera deportiva. Viscarra perdió la titularidad en las últimas semanas luego de la participación de la selección boliviana en el repechaje internacional, situación que, según trascendió en medios peruanos, estaría relacionada con una lesión.

Pese a no tener continuidad reciente con el primer plantel, el arquero dejó huella en la campaña de Alianza Lima, especialmente en el duelo ante Boca Juniors en La Bombonera, donde fue figura al atajar un penal al argentino Alan Velasco, actuación que fue muy destacada por la prensa internacional.

Mientras celebra el campeonato en tierras peruanas, el futuro del portero boliviano todavía es incierto. Diversos reportes señalan que Viscarra tendría todo acordado para continuar su carrera en un club del fútbol colombiano, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre su próximo destino.

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