¿Qué camisetas usarán España y Argentina en la final de la Copa del Mundo?

La FIFA dio a conocer la indumentaria que utilizarán las selecciones de Argentina y España para la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio y será transmitida en vivo por la Red Uno de Bolivia.

Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Argentina utilizará su uniforme titular, el mismo que empleó en la mayor parte del torneo: camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas.

Los únicos tres encuentros en los que el vigente campeón del mundo modificó esta indumentaria fueron en los dos últimos partidos de la fase de grupos, cuando utilizó medias azules frente a Austria y el uniforme alternativo ante Jordania, además de la reciente semifinal contra Inglaterra, en la que también vistió la camiseta suplente.

En el resto de sus compromisos en esta Copa del Mundo (Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza), Argentina utilizó su uniforme titular con pantalón y medias blancas, la misma combinación con la que saltará al campo de juego del New Jersey Stadium.

Esta combinación tiene antecedentes importantes en la historia reciente de la Albiceleste, ya que en el Mundial de Catar 2022 también vistió pantalón y medias blancas frente a Países Bajos, Croacia y en la final ante Francia, aunque con un diseño de camiseta diferente.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como lo hizo durante gran parte del Mundial de Catar 2022 y en las finales de la Copa América 2021 frente a Brasil y de la Copa América 2024 ante Colombia.

España, por su parte, volverá a utilizar su uniforme titular después de haber vestido la camiseta alternativa en la semifinal, en la que derrotó por 2-0 a Francia.

La Roja lucirá su tradicional camiseta roja con mangas azules y detalles amarillos. El diseño presenta una base roja con finas líneas verticales amarillas inspiradas en la bandera de España y el escudo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, incorpora detalles en azul marino en las mangas y el cuello, con acabados en dorado y burdeos, así como la palabra "ESPAÑA" en la parte posterior del cuello, destacando la emblemática letra Ñ.

El uniforme se completará con pantalón azul y medias del mismo color.

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