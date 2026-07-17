¿Cuánto dinero se llevarán el campeón y el subcampeón del Mundial? Estas son las cifras millonarias

Además de la gloria deportiva, levantar la Copa del Mundo 2026 tendrá una importante recompensa económica. La FIFA estableció un millonario reparto de premios para las selecciones participantes, con una cifra récord para quienes logren avanzar hasta las etapas decisivas del torneo.

La selección que se consagre campeona del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares por conquistar el título, mientras que el equipo que termine como subcampeón obtendrá 33 millones de dólares por llegar a la gran final.

El reparto económico continuará para las demás selecciones que alcancen las fases finales. El tercer lugar del torneo recibirá 29 millones de dólares, el cuarto puesto obtendrá 27 millones, mientras que los equipos que lleguen a los cuartos de final se llevarán 19 millones de dólares.

Además, todas las selecciones que participen en la Copa del Mundo contarán con un apoyo económico inicial de 1,5 millones de dólares destinado a cubrir gastos de preparación antes del inicio de la competición.

La cifra representa un incremento respecto al Mundial de Qatar 2022, donde Argentina recibió 42 millones de dólares tras vencer a Francia en la final. Para esta edición, la FIFA aumentó la bolsa destinada a las selecciones debido al crecimiento del torneo, que contará con 48 participantes.

Así, mientras España y Argentina se preparan para disputar la gran final del Mundial 2026, no solo estará en juego el trofeo más importante del fútbol, sino también una recompensa económica histórica.

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