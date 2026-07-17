La FIFA incorporará una nueva distinción para la selección que conquiste el Mundial 2026. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los futbolistas campeones recibirán un anillo conmemorativo, además del tradicional trofeo y las medallas.

Anillos del Mundial 2026

De acuerdo con la información difundida, se fabricarán un total de 2.026 anillos numerados. De ellos, 30 estarán destinados a los integrantes del plantel campeón, mientras que los 1.996 restantes serán puestos a la venta como productos oficiales de colección.

Cada pieza será personalizada y contará con un certificado de autenticidad, convirtiéndose en un artículo exclusivo para aficionados y coleccionistas.

La iniciativa busca inmortalizar la conquista del título mundial con un reconocimiento adicional, siguiendo una tradición similar a la que existe en otras competencias deportivas internacionales.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará el debut del nuevo formato con 48 selecciones participantes.

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