El emotivo mensaje de Shakira que conmovió a Messi y Antonela tras el histórico triunfo de Argentina

El Mundial 2026 no solo está dejando momentos inolvidables dentro del campo de juego, sino también fuera de él. Tras el vibrante triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, Shakira encendió las redes sociales al dedicarle unas emotivas palabras a Lionel Messi y a su esposa, Antonela Roccuzzo, provocando una tierna reacción que ya es viral.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió una foto del astro argentino y expresó su profunda admiración:

“¡Lo que está haciendo @leomessi es más que extraordinario! Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico. Demuestra que a una persona no la definen la edad ni lo que digan los demás”.

Foto: Instagram /shakira

Shakira no dejó pasar la oportunidad de reconocer el pilar fundamental en la vida del "10", dedicándole un espacio especial a su compañera de vida: “¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!”.

Foto: Instagram /antonelaroccuzzo

La respuesta no se hizo esperar. Antonela Roccuzzo replicó la publicación en su propia cuenta de Instagram, acompañándola con emojis de una carita emocionada y un corazón blanco, dejando en claro lo mucho que significó el gesto de la artista. Cabe recordar que la colombiana ya había elogiado a Messi previamente en el torneo, tras el partido contra Austria, demostrando el gran afecto que los une.

Foto: Instagram /Shakira

Shakira hace historia: "Dai Dai" rompe récords mundiales

El gran momento personal de Shakira coincide con un presente profesional insuperable. La barranquillera está dominando la escena global gracias a “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy, según publica el portal TN.

El arrollador éxito del tema ha llevado a la colombiana a alcanzar un hito sin precedentes:

Récord histórico: Se convirtió en la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify , alcanzando la impresionante cifra de 99 millones .

Líder de los charts: El tema se mantiene firme en el puesto número uno del Billboard Global Chart y del Spotify Top Global Songs .

Cifras de infarto: En tiempo récord, el videoclip oficial supera los 296 millones de reproducciones , mientras que el sencillo ya acumula más de 500 millones de escuchas en plataformas de streaming.

Propósito solidario: El proyecto apoya activamente al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, destinando fondos a programas educativos en todo el mundo.

Con el hit del año sonando en cada rincón del planeta y su confirmada actuación en el espectacular show de entretiempo de la gran final, Shakira se consolida, una vez más, como la indiscutible reina de las citas mundialistas.

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