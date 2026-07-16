¿Terror real o engaño de la IA? El angustiante video de un "pulpo gigante" que arrastró a una mujer al océano

Lo que prometía ser una jornada perfecta de sol y risas a bordo de una pequeña embarcación se convirtió en una pesadilla de segundos que le está dando la vuelta al mundo.

En el video, que se volvió viral en la plataforma X, se observa a una joven sentada de manera relajada en la orilla de una lancha de motor, conversando con su pareja. De repente, la tranquilidad se rompe: un violento sacudón desestabiliza la embarcación y proyecta a la mujer de espaldas directo al agua, según publica El Heraldo de México.

Un rescate al límite

La tensión se dispara cuando, casi en el mismo instante de la caída, una gigantesca silueta oscura emerge desde las profundidades justo al lado de ella. En medio de la desesperación y los gritos de los testigos que clamaban "¡Sostenla! ¡Sácala ya!", el novio de la joven se lanzó al agua sin dudarlo.

En un forcejeo contra el oleaje y el movimiento de lo que parecen ser enormes tentáculos con ventosas, el hombre logró sujetarla y ponerla a salvo. Aunque ambos resultaron ilesos físicamente, el susto psicológico fue mayúsculo.

¿Realidad o Inteligencia Artificial? El gran debate

El metraje encendió las alarmas y la polémica en internet. La complejidad de la escena es tal que incluso herramientas avanzadas como Grok, el asistente de IA de la plataforma X, tuvieron dificultades para determinar con certeza la autenticidad de la grabación.

Los escépticos: Muchos internautas apuntan a que se trata de un video generado con herramientas de IA de última generación, las cuales han alcanzado un nivel de fotorrealismo capaz de engañar al ojo humano.

Los creyentes: Otros aseguran que las físicas del agua, las texturas y las reacciones humanas son demasiado orgánicas para ser artificiales. "La física y las reacciones se sienten demasiado reales tras repetirlo varias veces", comentaba un usuario.

Lo que debes saber: Lecciones de seguridad en el mar

Independientemente de si el video es un producto de la tecnología o un encuentro cercano con la fauna marina, los expertos en actividades marítimas insisten en que las imágenes exponen graves errores de seguridad que pudieron costar vidas. Si vas a subir a una lancha, ten en cuenta:

Nunca te sientes en las orillas: El movimiento imprevisto del oleaje, la estela de otra embarcación o el choque con un animal marino pueden hacerte perder el equilibrio en un segundo.

El chaleco salvavidas es obligatorio: En el video se observa que ninguno de los tripulantes lo llevaba puesto. Este elemento es vital para garantizar la flotabilidad inmediata y facilitar un rescate en caso de caída.

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