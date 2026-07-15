Un camión recolector de basura protagonizó un momento inesperado y divertido en las calles de La Paz, luego de que dos de los tres trabajadores que iban sujetos en la parte trasera del vehículo fueran vistos llevando puestos vestidos de novia durante su recorrido habitual.

La escena fue grabada por un ciudadano y viralizado a través de TIkTok, donde rápidamente llamó la atención por lo inusual de la imagen. Aunque se desconoce si los trabajadores participaban en algún reto, una apuesta o simplemente se trataba de una broma entre compañeros, el hecho provocó sonrisas entre quienes presenciaron el momento.

La propietaria de la cuenta @mayerli_076 comentó que este tipo de situaciones forman parte de la cotidianidad paceña y reflejan el particular sentido del humor que suele encontrarse en las calles de la ciudad.

En este mes de La Paz, recordamos lo especial y cautivador del departamento que tiene en cada momento vivido, creando recuerdos memorables mientras uno trabaja, estudia o saca adelante a su familia.

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