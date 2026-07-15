¡Todo sea por Justin Bieber!: La petición que inspiró a Yamal a ganar

Lamine Yamal volvió a ser tendencia, esta vez fuera de las canchas. Inés García, pareja del joven futbolista español, compartió en sus redes sociales que esperaba que España llegara a la final del Mundial 2026 para poder asistir al espectáculo de medio tiempo encabezado por Justin Bieber, y el extremo cumplió el objetivo al clasificar con la selección española.

"Un hombre que resuelve", así fue descrito el jugador español tras la clasificación del seleccionado al derrotar a Francia con un contundente 2 a 0. En redes sociales, explotaron los comentarios ante la petición cumplida de su pareja, demostrando el amor y atención que tiene el joven de 19 con ella.

España a la espera de su rival

Con el pase asegurado a la final, España aguarda por el ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina, encuentro que se disputará este miércoles desde las 15:00 (hora de Bolivia) y que definirá al rival por el título.

Un show imperdible

Además del atractivo deportivo, la final marcará un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo con la realización de un show de medio tiempo, una modalidad implementada por primera vez en esta edición del torneo.

El espectáculo contará con la participación de artistas internacionales como Justin Bieber, Shakira y BTS, entre otros invitados, convirtiendo la final del Mundial 2026 en un evento que combinará fútbol y entretenimiento a escala global.

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