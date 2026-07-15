Cancillería estima que unos 16 bolivianos estarían en Rusia en medio del conflicto bélico

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que, de acuerdo con datos preliminares proporcionados por familiares que son aproximadamente 16 los ciudadanos bolivianos se encontrarían en Rusia en medio del conflicto bélico.

La autoridad aclaró en una entrevista realizada en Bolivia TV que esta cifra todavía está en proceso de confirmación y que no debe ser tomada como un dato oficial cerrado.

“De acuerdo a la reunión con los familiares, aproximadamente, y quiero que se entienda, no es un dato preciso oficial, aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos se encontrarían en estos lugares”, señaló Huanca.

Familiares pidieron asistencia consular

Huanca explicó que la Cancillería tomó conocimiento del caso a partir de solicitudes de asistencia realizadas por familiares de ciudadanos bolivianos que manifestaron preocupación por la situación de sus seres queridos, quienes posiblemente se encontrarían en Rusia y en zonas vinculadas al combate.

Desde ese momento, dijo, se activaron los protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Rusia.

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, aclaró que el dato aún no es oficial ni preciso, pero corresponde a la información preliminar recibida en reuniones con familiares de ciudadanos bolivianos.

Caso se maneja con reserva

El viceministro indicó que el caso fue tratado inicialmente con confidencialidad por pedido de los propios familiares, debido al temor de que la exposición pública pudiera afectar la seguridad de los bolivianos involucrados o generar consecuencias para sus allegados.

“Nos han pedido llevar el caso de manera muy confidencial, cuidando la situación y la seguridad de los supuestos o posibles bolivianos que se encuentran en combate”, explicó.

Presuntos intermediarios ofrecieron trabajo

Según Huanca, la información recibida apunta a que los bolivianos habrían llegado a Rusia mediante presuntos intermediarios, quienes ofrecieron oportunidades laborales, promesas económicas e incluso la posibilidad de acceder a nacionalidad.

La autoridad remarcó que esas ofertas no provinieron de canales oficiales y que corresponde a las instancias competentes investigar si existieron responsabilidades.

“Estos habrían sido por presuntos intermediarios mediante ofertas laborales o promesas económicas que no provenían de canales oficiales”, sostuvo.

No hay dato oficial sobre fallecidos

Sobre los reportes de posibles víctimas fatales, Huanca afirmó que la Cancillería aún no cuenta con información oficial precisa sobre fallecimientos de ciudadanos bolivianos en este conflicto.

Indicó que se envió una nota oficial desde la Embajada de Bolivia en Rusia y que se espera una respuesta para brindar información responsable.

“No tenemos datos precisos oficiales sobre fallecimientos”, señaló.

Un connacional fue repatriado

El viceministro informó además que la Cancillería brindó apoyo a un ciudadano boliviano que habría decidido no participar en estos hechos en Rusia, logrando activar acciones para su repatriación mediante la Embajada boliviana.

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