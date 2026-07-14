Embajada de Rusia afirma que bolivianos se incorporaron a filas ucranianas

La Embajada de Rusia en Bolivia afirmó que ciudadanos bolivianos se habrían incorporado a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el marco del conflicto armado que enfrenta a ambos países.

Según el comunicado emitido por la misión diplomática, esta información se basa en datos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, correspondientes a marzo de 2024.

“Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, a marzo de 2024, numerosos ciudadanos bolivianos se habían incorporado a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señala parte del pronunciamiento.

Aseguran que varios perdieron la vida

La Embajada también sostuvo que, de acuerdo con el informe mencionado, muchos de esos ciudadanos bolivianos habrían fallecido durante las hostilidades.

Sin embargo, la representación diplomática no detalló nombres, cifras oficiales verificables ni las circunstancias en las que se habría producido esa participación o los supuestos decesos.

Cuestionan falta de atención al tema

En el comunicado, la Embajada rusa cuestionó que durante los últimos años no se haya generado una atención comparable sobre la presunta participación de bolivianos del lado ucraniano.

“Cabe preguntarse por qué, a lo largo de todos estos años, la participación de ciudadanos bolivianos en las hostilidades desatadas por el régimen de Zelensky no ha suscitado interrogantes ni una atención comparable”, señala el texto.

Respuesta en medio de denuncias recientes

El pronunciamiento surge después de denuncias públicas sobre bolivianos que presuntamente fueron captados para viajar a Rusia con ofertas de trabajo o promesas económicas, y que luego habrían terminado vinculados al conflicto armado.

Ante esas versiones, la Embajada rusa negó cualquier vínculo con un supuesto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en la guerra y rechazó las acusaciones formuladas al respecto.

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