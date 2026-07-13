Diferencias entre Paz y Doria Medina encienden alarmas en la ALP

Las crecientes diferencias políticas entre el presidente Rodrigo Paz y el líder de Unidad, Samuel Doria Medina, han encendido las alarmas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Diputados del oficialismo y de Alianza Libre lanzaron un duro reclamo a las jefaturas partidarias, exigiéndoles dejar de lado los intereses electorales y los colores políticos para no truncar la reactivación del país.

Tensión política entre Paz y Doria Medina

El fuego cruzado entre el Paz y Doria Medina surge en un momento de alta sensibilidad política, obligando a los parlamentarios aliados a demandar madurez democrática.

Desde el oficialismo se instó directamente a líderes de la oposición como Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez a deponer actitudes de confrontación, mientras que la Alianza Unidad se vio forzada a salir públicamente a calmar las aguas y descartar una ruptura inminente en sus filas.

"La alianza no está en ningún riesgo. Nosotros estamos trabajando por nuestro país: lo que esté bien se va a aprobar, lo que esté bien se tiene que consensuar y lo que esté mal se tiene que devolver", matizó la diputada Claudia Bilbao.

Por su parte, la bancada de Libre, que se ha consolidado como el principal sostén de gobernabilidad y la segunda fuerza dentro del Congreso, lamentó que las disputas personales debiliten la gestión del Estado. Para este bloque, la salida a la crisis pasa por ampliar la base de apoyo e incluir en el diálogo nacional a otros actores históricos de la oposición.

"La idea es ahora que todos sumemos en beneficio de una nueva Bolivia, en vez de estar con estas rencillas internas que no le hacen bien al país. Esperemos que en algún momento también el presidente pueda llamar a Tuto Quiroga, por ejemplo", manifestó el diputado de Libre, Mauricio Taboada.

Receso legislativo

La tregua política solicitada por las bases parlamentarias busca limpiar el terreno para el retorno del receso legislativo. Una vez reanudadas las sesiones, el Poder Ejecutivo remitirá un crucial paquete de leyes económicas que incluye la Ley de Inversiones, la Ley Minera y una nueva Ley de Hidrocarburos; esta última considerada vital por los técnicos para garantizar los carburantes y evitar el colapso del suministro de gas proyectado para el año 2027.

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