La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a su unidad de Inteligencia y en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó este lunes un allanamiento en un departamento de un condominio ubicado en la zona de Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como parte de las investigaciones por el ingreso de fusiles AK-47 detectados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

Según información preliminar, el inmueble era presuntamente habitado por el principal sospechoso de ser el propietario de las armas de guerra que llegaron ocultas en una maleta procedente de Miami. Sin embargo, durante el operativo las autoridades no lograron encontrar al investigado.

Allanan un departamento en Equipetrol por el caso de los fusiles AK-47 hallados en Viru Viru. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Pese a ello, los equipos de investigación secuestraron documentación y las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble, elementos que serán incorporados a la investigación abierta por el presunto delito de tráfico de armas.

Allanan un departamento en Equipetrol por el caso de los fusiles AK-47 hallados en Viru Viru. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los resultados del operativo.

La investigación

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Adrián H.Z., de 19 años, quien es investigado por haber arribado desde Miami con tres maletas que ocultaban fusiles AK-47 entre repuestos para vehículos.

El fiscal Daniel Ortuño informó días atrás que la investigación continúa avanzando y que en las próximas horas se presentará la imputación formal contra el joven, cuya orden de aprehensión ya fue emitida.

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de las armas, determinar si existe una red dedicada al tráfico ilegal de armamento y dar con el paradero del principal investigado.

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