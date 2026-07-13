Juan José Zúñiga es trasladado a La Paz para audiencia judicial por caso Intento Golpe de Estado

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, fue trasladado la madrugada de este lunes desde el penal de La Abra, en Cochabamba, hasta la ciudad de La Paz para asistir a una audiencia judicial relacionada con el caso del 26 de junio de 2024.

Dos años pasaron tras hechos del 26 de junio

Zúñiga fue escoltado bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde el aeropuerto Jorge Wilstermann, donde abordó un vuelo con destino a El Alto. El exjefe militar permanece con detención preventiva desde junio de 2024, investigado por los hechos ocurridos durante la crisis política de ese año.

Antes de abordar la aeronave, agradeció el seguimiento realizado por los medios de comunicación y expresó su confianza en el desarrollo del proceso judicial.

“Quiero agradecer a los medios de comunicación que durante estos dos años me han acompañado. Han sido prácticamente la voz del encierro. Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso y muy pronto se van a esclarecer estos hechos”, manifestó.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de El Alto, las autoridades no confirmaron si sería trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al penal de San Pedro o directamente al Tribunal Departamental de Justicia.

Audiencia judicial

La audiencia fue programada para las 10:00 de este lunes en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde el excomandante deberá prestar declaración dentro del proceso que enfrenta por los hechos del 26 de junio de 2024.

Antecedentes

El 26 de junio de 2024, Juan José Zúñiga lideró un despliegue de personal militar y tanquetas en la plaza Murillo, un hecho que mantuvo en vilo a la población durante varias horas.

Tres días después, el 29 de junio de 2024, fue aprehendido por su presunta participación en esos hechos, que el Gobierno calificó como un fallido intento de golpe de Estado.

Actualmente, el excomandante de las Fuerzas Armadas enfrenta un proceso por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Mira la programación en Red Uno Play