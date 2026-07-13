Muere Sam Neill, el inolvidable protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Jurassic Park', falleció este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia informó que su muerte fue "repentina e inesperada" y señaló que el intérprete estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, sus familiares indicaron que Neill falleció "con la dignidad que caracterizó toda su vida" y destacaron que ya no padecía el raro cáncer de sangre que había hecho público en 2023. Asimismo, agradecieron la atención recibida por parte del personal del Hospital Privado St. Vincent y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo.

El icónico Jurassic Park, Sam Neill, ha fallecido a los 78 años en Sídney, rodeado de su familia. Foto: RRSS

El fallecimiento del actor generó numerosas reacciones. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó sus condolencias y afirmó que Neill "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos", destacando la dignidad y el humor con los que enfrentó su enfermedad.

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Neill se trasladó siendo niño a Nueva Zelanda, donde estudió Literatura Inglesa antes de iniciar una extensa trayectoria artística. Durante cerca de cinco décadas participó en alrededor de 150 producciones entre cine y televisión.

Su salto a la fama internacional llegó con películas como Dead Calm, The Hunt for Red October y The Piano. Sin embargo, el personaje que marcó su carrera fue el del doctor Alan Grant en Jurassic Park, papel que retomó en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).

Durante cerca de cinco décadas participó en alrededor de 150 producciones entre cine y televisión. Foto: RRSS

Además de su éxito en el cine, Neill dejó una importante huella en la televisión con producciones como The Tudors, Peaky Blinders y Merlin, por lo que recibió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio del Instituto de Cine Australiano por su actuación en A Cry in the Dark y el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991.

En 2023 publicó sus memorias, Did I Ever Tell You This?, escritas durante el tratamiento contra el cáncer. Para 2027 estaba previsto el estreno de The Last Resort, la última película que alcanzó a filmar, cerrando así el legado de uno de los actores más recordados del cine contemporáneo.



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