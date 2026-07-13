TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

Muere Sam Neill, el inolvidable protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

Con una trayectoria de casi cinco décadas y cerca de 150 producciones, también destacó en películas como The Hunt for Red October, The Piano y en la serie Peaky Blinders. Su legado lo consolidó como una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión a nivel mundial.

EFE

13/07/2026 6:46

Agregar Reduno en
El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico'. Foto archivo: EFE
Bangkok, Tailandia

Escuchar esta nota

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Jurassic Park', falleció este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia informó que su muerte fue "repentina e inesperada" y señaló que el intérprete estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, sus familiares indicaron que Neill falleció "con la dignidad que caracterizó toda su vida" y destacaron que ya no padecía el raro cáncer de sangre que había hecho público en 2023. Asimismo, agradecieron la atención recibida por parte del personal del Hospital Privado St. Vincent y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo.

El icónico Jurassic Park, Sam Neill, ha fallecido a los 78 años en Sídney, rodeado de su familia. Foto: RRSS

El fallecimiento del actor generó numerosas reacciones. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó sus condolencias y afirmó que Neill "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos", destacando la dignidad y el humor con los que enfrentó su enfermedad.

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Neill se trasladó siendo niño a Nueva Zelanda, donde estudió Literatura Inglesa antes de iniciar una extensa trayectoria artística. Durante cerca de cinco décadas participó en alrededor de 150 producciones entre cine y televisión.

Su salto a la fama internacional llegó con películas como Dead Calm, The Hunt for Red October y The Piano. Sin embargo, el personaje que marcó su carrera fue el del doctor Alan Grant en Jurassic Park, papel que retomó en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).

Durante cerca de cinco décadas participó en alrededor de 150 producciones entre cine y televisión. Foto: RRSS

Además de su éxito en el cine, Neill dejó una importante huella en la televisión con producciones como The Tudors, Peaky Blinders y Merlin, por lo que recibió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio del Instituto de Cine Australiano por su actuación en A Cry in the Dark y el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991.

En 2023 publicó sus memorias, Did I Ever Tell You This?, escritas durante el tratamiento contra el cáncer. Para 2027 estaba previsto el estreno de The Last Resort, la última película que alcanzó a filmar, cerrando así el legado de uno de los actores más recordados del cine contemporáneo.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD