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Mundial 2026

"Háblame bien, no me faltes el respeto": El tenso cruce de Messi con el árbitro ante Suiza

En pleno primer tiempo del duelo entre Argentina y Suiza, Lionel Messi se acercó al árbitro Joao Pinheiro para reclamar por una decisión y exigir un trato respetuoso en una escena que captaron las cámaras. 

Martin Suarez Vargas

12/07/2026 21:06

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El enojo de Messi con el árbitro en pleno partido ante Suiza quedó registrado. Foto: RRSS
Estados Unidos

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Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados del triunfo de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Durante el primer tiempo, el capitán de la Albiceleste encaró al árbitro portugués Joao Pinheiro para reclamarle por el trato que recibió en medio de una decisión arbitral.

La escena ocurrió cuando Suiza se preparaba para ejecutar un tiro libre cerca del área argentina. Mientras el juez organizaba la barrera, Messi se acercó para expresar su desacuerdo y el diálogo rápidamente subió de tono.

Las cámaras captaron el momento en el que el rosarino le dijo al árbitro:

"Hablá bien, no me faltes el respeto. A mí háblame bien, yo te hablé bien", una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pese a la tensión, el intercambio no pasó a mayores. Pinheiro decidió reanudar el juego sin mostrar tarjetas y el capitán argentino continuó reclamando durante algunos segundos antes de volver a concentrarse en el partido.

Más allá del episodio, Argentina terminó imponiéndose por 3-1 en el tiempo suplementario para avanzar a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final. 

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