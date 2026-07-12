"Estoy muy orgulloso": Haaland tras la histórica campaña de Noruega en el Mundial

La aventura de Noruega en el Mundial 2026 llegó a su fin tras caer 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final, pero Erling Haaland prefirió destacar el legado que deja la histórica participación de su selección en el torneo.

El delantero del Manchester City aseguró que, más allá de la eliminación, el mayor logro del equipo fue posicionar a Noruega entre las selecciones protagonistas del fútbol mundial.

"Creo que ha sido increíble. Hemos puesto a Noruega en el mapa y eso es lo que más me conmueve", afirmó el atacante al término del encuentro.

Haaland expresó su deseo de que esta campaña sea el inicio de una etapa de crecimiento para el fútbol noruego y sirva como inspiración para las nuevas generaciones.

"Espero que esto motive a los jóvenes en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta de nuestro país", señaló.

El goleador también sorprendió al revelar que, tras la eliminación de su selección, apoyará a Inglaterra en la recta final del campeonato.

"Quiero que gane Inglaterra. Cuando era niño tuve primero una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega. Es un gran país y una camiseta muy bonita", comentó.

Además, dedicó palabras de reconocimiento a Jude Bellingham, autor del doblete que clasificó al conjunto inglés a las semifinales. Haaland recordó su etapa junto al mediocampista en Borussia Dortmund y lo calificó como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Con siete goles en cinco partidos, Haaland cerró su primera participación mundialista como uno de los máximos referentes del torneo y fue pieza clave para que Noruega alcanzara, por primera vez en su historia, los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play