El motivo del cintillo negro que lució Argentina frente a Suiza en Cuartos de final

La selección argentina disputó el encuentro frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con un brazalete negro en el brazo derecho. El gesto respondió a un homenaje en memoria de Antonio Rattín, histórico exfutbolista de Boca Juniors y de la Albiceleste, quien falleció este sábado a los 89 años.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que solicitó a la FIFA autorización para que los jugadores pudieran rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas del fútbol nacional durante el compromiso disputado en Kansas City.

Antes del inicio del partido también se vivió otro momento de recogimiento con un minuto de silencio en homenaje al futbolista sudafricano Jayden Adams, fallecido recientemente mientras aún se investigan las circunstancias de su muerte.

Antonio Rattín dejó una huella imborrable en Boca Juniors, club en el que desarrolló toda su carrera profesional. Debutó con apenas 19 años y disputó 382 partidos con la camiseta azul y oro, conquistando cuatro títulos nacionales y convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la institución.

La selección argentina disputó el partido frente a Suiza con un cintillo negro en el brazo derecho como señal de duelo por el fallecimiento de Antonio Rattín. Foto: RRSS

Con la selección argentina participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Precisamente en este último protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de las Copas del Mundo, cuando fue expulsado en el partido frente a Inglaterra por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

La selección argentina disputó el partido frente a Suiza con un cintillo negro en el brazo derecho como señal de duelo por el fallecimiento de Antonio Rattín. Foto: RRSS

En aquella época todavía no existían las tarjetas amarilla y roja, por lo que Rattín permaneció varios minutos en el campo reclamando la decisión arbitral. Ese episodio fue uno de los antecedentes que impulsó la implementación del sistema de tarjetas a partir del Mundial de México 1970.

El brazalete negro utilizado por la selección argentina simbolizó el reconocimiento a la trayectoria y el legado de un futbolista que marcó una época y cuyo nombre permanece entre los grandes ídolos del fútbol argentino.

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