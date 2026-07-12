Clásico Paceño de alta intensidad y clave en la tabla

The Strongest y Bolívar disputarán una nueva edición del clásico paceño este domingo 12 de julio de 2026, desde las 17:15, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la Liga de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

El compromiso tendrá a The Strongest como equipo local, mientras que Bolívar llegará como visitante con la necesidad de sumar para acortar distancia en la tabla.

Según el material de prensa, el Tigre ocupa el segundo lugar con 17 puntos, mientras que Bolívar se ubica cuarto con 14 unidades, por lo que el resultado puede ser determinante en la pelea por los primeros puestos.

Bolívar busca alcanzar al Tigre

La Academia llega al clásico con la intención de iniciar con fuerza el segundo semestre y acercarse a los líderes del campeonato. Una victoria celeste le permitiría igualar en puntos a The Strongest y meterse de lleno en la lucha por la cima.

El Tigre, por su parte, buscará hacer respetar su localía y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Historial favorable para Bolívar

El clásico paceño registra 303 partidos disputados entre ambos equipos. Bolívar suma 129 victorias, The Strongest acumula 76 triunfos y se registraron 98 empates.

En goles, la Academia también mantiene ventaja con 481 tantos, frente a 389 del Tigre. El máximo goleador histórico del clásico es William Ferreira, con 23 goles.

Datos del partido

El encuentro será dirigido por Gery Vargas, de Oruro. Sus asistentes serán Edwar Saavedra y William Medina. El cuarto árbitro será Joaquín Verastegui, mientras que en el VAR estará Carlos García y en el AVAR Vincent Flores.

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