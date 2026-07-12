"Nos castigaron": Suiza explotó contra el arbitraje tras la derrota ante Argentina

La eliminación de Suiza a manos de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo acompañada por una fuerte polémica. Tras la derrota por 3-1 en el tiempo suplementario, el entrenador Murat Yakin y varios referentes del conjunto europeo expresaron su malestar por el arbitraje del portugués João Pinheiro, especialmente por la expulsión de Breel Embolo.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el delantero suizo cayó dentro del área en una jugada con Leandro Paredes. Inicialmente, el árbitro sancionó falta del mediocampista argentino y lo amonestó. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, cambió su decisión, anuló la infracción y mostró la segunda tarjeta amarilla a Embolo por considerar que simuló la falta, dejando a Suiza con un jugador menos.

Al término del encuentro, Murat Yakin lamentó la decisión arbitral y aseguró que su equipo estaba atravesando su mejor momento antes de quedarse con diez futbolistas.

"Fuimos superiores a nuestros rivales y estoy orgulloso de cómo luchó el equipo, incluso con un hombre menos", afirmó el entrenador.

Además, cuestionó la aplicación de la normativa que permitió modificar la sanción tras la revisión en video y aseguró que esa decisión terminó perjudicando a su selección.

El defensor Manuel Akanji también manifestó su inconformidad y señaló que el criterio arbitral no fue el mismo para ambos equipos. A su juicio, varias acciones similares no fueron sancionadas durante el partido y consideró que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro.

En la misma línea se expresó el mediocampista Remo Freuler, quien calificó la actuación arbitral como decepcionante y reconoció que aún no comprende la intervención del VAR en una jugada de esas características.

No todos los futbolistas suizos compartieron esa postura. El arquero Gregor Kobel y el mediocampista Fabian Rieder evitaron alimentar la polémica y prefirieron centrarse en el desempeño del equipo, restando importancia a la decisión arbitral que marcó uno de los momentos más discutidos del partido.

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