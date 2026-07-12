¡Insólito! Jugador de Suiza fingió una falta y terminó expulsado ante Argentina

Breel Embolo protagonizó una de las jugadas más polémicas de los cuartos de final del Mundial al ser expulsado por simular una falta durante el encuentro entre Suiza y Argentina.

El atacante ya había recibido una tarjeta amarilla en el primer tiempo tras cometer una infracción sobre Nicolás Tagliafico. En la segunda mitad, cerca del costado izquierdo y a la altura de la mitad de la cancha, Embolo cayó al césped reclamando una falta de Leandro Paredes.

El VAR llamó al árbitro portugués del encuentro para revisar la acción y, tras observar las imágenes, determinó que el delantero había simulado el contacto. Como consecuencia, le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la tarjeta roja.

La expulsión dejó a Suiza con diez jugadores en un momento decisivo del partido frente a Argentina, complicando las aspiraciones del conjunto europeo en los cuartos de final del Mundial. La acción desató la polémica y se convirtió en una de las decisiones arbitrales más comentadas de la jornada.

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