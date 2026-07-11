¡De las canchas a la ciencia! Vozinha ya tiene una especie marina con su nombre

El impacto de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, durante el Mundial 2026 trascendió las canchas. El portero de la selección de Cabo Verde fue homenajeado por el investigador español Jesús Ortea, quien bautizó una nueva especie de babosa marina con el nombre Aldisa vozinha.

Bozinha arquero caboverdiano. Foto: EFE.

La especie fue encontrada en aguas del mar Caribe, entre Cuba y Guadalupe, y mide aproximadamente cuatro milímetros de longitud. Su descripción fue incluida por Ortea en la publicación Historias de la bioadversidad, presentada durante la disputa de la Copa del Mundo.

"Aldisa vozinhai", es decir, "Limaca de mar Vozinha". Foto: Redes sociales.

Según explicó el científico, la elección del nombre busca reconocer el rendimiento que mostró el guardameta caboverdiano a lo largo del torneo. Además, señaló que también influyó su estrecha relación con Cabo Verde, país en el que ha realizado investigaciones sobre biodiversidad marina y donde recibió en 2023 la Medalla al Mérito Medioambiental.

Entre las actuaciones que destacó Ortea figura el empate sin goles frente a España, compromiso en el que Vozinha realizó siete atajadas para mantener su arco invicto ante la entonces campeona europea.

El investigador ya había recurrido anteriormente al fútbol para nombrar especies marinas. En 2019 dedicó un caracol marino al exportero costarricense Keylor Navas. Ahora, con Aldisa vozinha, el nombre del experimentado arquero de 40 años queda ligado de manera permanente a la ciencia, en reconocimiento a su participación en el histórico debut mundialista de Cabo Verde.

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