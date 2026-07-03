¿Qué le dijo Hincapié a Giménez? Sale a la luz la frase de la polémica expulsión en el Mundial

El duelo entre México y Ecuador dejó un cierre cargado de tensión luego de la expulsión del defensor ecuatoriano Piero Hincapié en los minutos finales del encuentro, tras un cruce con el delantero Santiago Giménez.

La jugada ocurrió en el minuto 93, cuando ambos futbolistas protagonizaron un enfrentamiento verbal en el terreno de juego. Hincapié se tapó la boca al momento de dirigirse al atacante mexicano, lo que posteriormente generó revisión de la acción y la intervención arbitral que terminó con su expulsión.

El hecho rápidamente se volvió tema de discusión en redes sociales, donde comenzaron a circular distintas interpretaciones sobre lo que el jugador ecuatoriano habría dicho. Entre las versiones, se mencionó que podría haber expresado frases como “a tu casa” o “¿a quién le han ganado?”, según comentarios difundidos por el periodista Paco Gabriel de Anda en sus redes sociales.

La situación también fue relacionada en el debate público con la llamada “Ley Prestianni”, una norma mencionada en redes tras recientes episodios de sanciones por conductas verbales en el fútbol internacional, la cual contempla la expulsión directa cuando se detectan insultos o provocaciones ocultando la boca.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre las palabras exactas pronunciadas por Hincapié en la acción que derivó en su tarjeta roja, por lo que el episodio continúa generando discusión entre aficionados y analistas deportivos.

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