El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por las sorpresas dentro del campo de juego, sino también por una inusual ola de cambios en los banquillos. Con la salida del argentino Sebastián Beccacece, ya son seis los seleccionadores que dejaron sus cargos tras la eliminación de sus equipos en el torneo.

Beccacece anunció su renuncia luego de la derrota de Ecuador por 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final. En su despedida, el entrenador asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció que el equipo no logró cumplir el objetivo de avanzar a los octavos de final.

Antes del estratega ecuatoriano también habían dejado sus selecciones Steve Clarke (Escocia), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos) y Miroslav Koubek (Chequia), reflejando la alta exigencia que acompaña a la Copa del Mundo.

A medida que el certamen avanza hacia las fases decisivas, la cifra de entrenadores que abandonan sus cargos podría seguir aumentando, en un Mundial donde los resultados han tenido consecuencias inmediatas para varios de los responsables técnicos.

Mira la programación en Red Uno Play