Brujo de Ghana amenaza con una "macumba" a James para eliminar a Colombia del Mundial

La previa del encuentro entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha tomado un giro inusual. A pocas horas del compromiso, la atención no solo está puesta en la estrategia de ambos equipos, sino también en una serie de rituales y manifestaciones de fe que han despertado gran repercusión entre los aficionados.

El protagonista de esta historia es Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional de Ghana que anunció públicamente que realizará un ritual con el propósito de reducir la influencia de James Rodríguez durante el partido. Según explicó, su intención no es afectar físicamente al volante colombiano, sino impedir que se convierta en la figura del encuentro y limite las opciones ofensivas de la selección cafetera.

Las declaraciones del líder espiritual rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde generaron reacciones divididas entre quienes tomaron el hecho con humor y quienes consideran que forma parte de las creencias y tradiciones del país africano. Bonsam ya había llamado la atención durante el torneo al afirmar que un supuesto hechizo suyo influyó para que el delantero inglés Harry Kane no pudiera marcar en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana.

Del lado colombiano, los hinchas también prepararon una respuesta simbólica. Para este jueves está prevista una peregrinación al cerro de Monserrate, donde varios seguidores de la selección realizarán un acto de fe y elevarán oraciones para que cualquier supuesto ritual no tenga efecto sobre el equipo de Néstor Lorenzo.

Con el ambiente cargado de misticismo y folclore, el verdadero desenlace se conocerá cuando el balón comience a rodar este viernes. Será entonces cuando Colombia y Ghana definan en la cancha cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

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