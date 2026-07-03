¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy? Horarios y transmisión

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con una intensa jornada de los dieciseisavos de final. Australia, Argentina y Colombia buscarán sellar su clasificación a los octavos en partidos que prometen grandes emociones.

Red Uno transmitirá dos de los encuentros más esperados del día, con la presencia de dos selecciones sudamericanas que llegan como favoritas para avanzar de ronda.

Australia y Egipto abren la jornada

La actividad comenzará a las 14:00 con el duelo entre Australia y Egipto, un encuentro en el que ambas selecciones buscarán el último boleto disponible de la jornada a los octavos de final.

El ganador avanzará a la siguiente fase y mantendrá vivo el sueño de seguir en la lucha por el título del Mundial 2026.

Argentina va por los octavos

A partir de las 18:00, Red Uno transmitirá el compromiso entre Argentina y Cabo Verde.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega con puntaje perfecto tras la fase de grupos y con Lionel Messi como una de las grandes figuras del torneo. Enfrente estará la sorprendente Cabo Verde, que disputa su primer Mundial y buscará dar el golpe del campeonato.

Colombia busca su pase a octavos

La segunda transmisión de Red Uno será desde las 21:30, con el duelo entre Colombia y Ghana.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanzó como líder de su grupo gracias a sus buenas actuaciones y ahora intentará confirmar su favoritismo frente a una selección africana que clasificó como uno de los mejores terceros.

Los colombianos confían en figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Daniel Muñoz para conseguir el boleto a la siguiente ronda.

Con estos tres encuentros quedarán definidos los últimos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026, donde continuará la lucha por el título con enfrentamientos de eliminación directa.

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