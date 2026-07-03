La emoción del Mundial 2026 continúa con dos atractivos encuentros de los dieciseisavos de final que podrás seguir en vivo por Red Uno.

A las 18:00 con el duelo entre Argentina y Cabo Verde, mientras que desde las 21:30 será el turno de Colombia y Ghana, dos selecciones que buscarán seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Argentina quiere evitar sorpresas frente a la histórica Cabo Verde

La selección argentina, vigente campeona del mundo, llega como favorita para enfrentar a la gran revelación del torneo: Cabo Verde, que disputa el primer Mundial de su historia.

El equipo de Lionel Scaloni cerró una fase de grupos perfecta con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, impulsado por el gran momento de Lionel Messi, quien suma seis goles y se consolidó como el máximo goleador histórico en los Mundiales con 19 tantos.

Sin embargo, la Albiceleste tendrá enfrente a una selección que sorprendió al mundo tras avanzar a la fase eliminatoria y que cuenta con uno de los jugadores más destacados del torneo: el experimentado arquero Vozinha, figura en los empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudí.

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se espera una masiva presencia de aficionados argentinos.

Colombia busca confirmar su gran momento ante Ghana

Más tarde, desde las 21:30 por Red Uno, Colombia intentará mantener el nivel que mostró en la fase de grupos cuando enfrente a Ghana en el estadio de Kansas City.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo avanzó como líder de su grupo tras vencer a Uzbekistán y Congo e igualar sin goles frente a Portugal.

Los cafeteros confían nuevamente en el talento de James Rodríguez, Luis Díaz y el lateral Daniel Muñoz, una de las grandes figuras del campeonato.

Del otro lado estará una Ghana dirigida por el portugués Carlos Queiroz, que clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar el golpe para avanzar a la siguiente ronda.

Horarios de los partidos por Red Uno

18:00 | Argentina vs Cabo Verde

21:30 | Colombia vs Ghana

Los dos compromisos corresponden a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y definirán a dos nuevos clasificados para la siguiente ronda del torneo.

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