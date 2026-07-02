¡De infarto! Portugal a octavos de final tras vencer a Croacia (2-1)

Portugueses y croatas buscaron el pase a los octavos en el Mundial 2026.
02/07/2026 18:40
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Portugal iba empatando de local y terminó superando a Croacia 2 a 1.
El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Espen Eskas.
Roberto Martínez presentó una alineación 4-5-1 con Diogo Costa en la portería; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão en el mediocampo; y Cristiano Ronaldo en la delantera.
Por su parte, el entrenador Zlatko Dalic ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic como defensores; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Petar Sucic y Martin Baturina como centrocampistas; y Ante Budimir como delantero.
Este fue el minuto a minuto del partido:
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