¡De infarto! Portugal a octavos de final tras vencer a Croacia (2-1)

Portugal iba empatando de local y terminó superando a Croacia 2 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Portugal y Croacia del Mundial:

Posesión: Portugal (42%) VS Croacia (58%)

(42%) VS (58%) Tiros al arco: Portugal (5) VS Croacia (8)

(5) VS (8) Fouls cometidos: Portugal (6) VS Croacia (12)

(6) VS (12) Pases Correctos: Portugal (513) VS Croacia (332)

(513) VS (332) Pases Incorrectos: Portugal (63) VS Croacia (52)

(63) VS (52) Recuperaciones: Portugal (6) VS Croacia (2)

(6) VS (2) Tarjetas Amarillas: Portugal (1) VS Croacia (2)

(1) VS (2) Tiros Libres: Portugal (1) VS Croacia (1)

El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Espen Eskas.

Formación de Portugal hoy

Roberto Martí­nez presentó una alineación 4-5-1 con Diogo Costa en la portería; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão en el mediocampo; y Cristiano Ronaldo en la delantera.

Formación de Croacia hoy

Por su parte, el entrenador Zlatko Dalic ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic como defensores; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Petar Sucic y Martin Baturina como centrocampistas; y Ante Budimir como delantero.

Este fue el minuto a minuto del partido:

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