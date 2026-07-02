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Mundial 2026

¡De infarto! Portugal a octavos de final tras vencer a Croacia (2-1)

Portugueses y croatas buscaron el pase a los octavos en el Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

02/07/2026 18:40

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Foto: EFE.
Canadá

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Portugal iba empatando de local y terminó superando a Croacia 2 a 1. 

Las estadísticas del encuentro entre Portugal y Croacia del Mundial:

  • Posesión: Portugal (42%) VS Croacia (58%)
  • Tiros al arco: Portugal (5) VS Croacia (8)
  • Fouls cometidos: Portugal (6) VS Croacia (12)
  • Pases Correctos: Portugal (513) VS Croacia (332)
  • Pases Incorrectos: Portugal (63) VS Croacia (52)
  • Recuperaciones: Portugal (6) VS Croacia (2)
  • Tarjetas Amarillas: Portugal (1) VS Croacia (2)
  • Tiros Libres: Portugal (1) VS Croacia (1)

El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Espen Eskas.

Formación de Portugal hoy

Roberto Martí­nez presentó una alineación 4-5-1 con Diogo Costa en la portería; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão en el mediocampo; y Cristiano Ronaldo en la delantera.

Formación de Croacia hoy

Por su parte, el entrenador Zlatko Dalic ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic como defensores; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Petar Sucic y Martin Baturina como centrocampistas; y Ante Budimir como delantero.

Este fue el minuto a minuto del partido:

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