¡Red Uno ya está en el estadio! Así luce el escenario donde jugará Messi ante Cabo Verde

A un día del compromiso entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Red Uno de Bolivia ingresó al Hard Rock Stadium de Miami para mostrar cómo se encuentra el escenario que recibirá uno de los partidos más esperados de esta fase del torneo.

Desde el sector 116, fila 35, el enviado especial Pablo Bustillo presentó un recorrido por el imponente estadio, donde ya se realizan los últimos trabajos de acondicionamiento para el encuentro que se disputará este viernes desde las 18:00 (hora de Bolivia).

El Hard Rock Stadium, que ya fue sede de cuatro partidos en la presente Copa del Mundo, luce preparado para una nueva jornada mundialista. En el interior del recinto predominan los tonos celestes y un ambiente que anticipa una gran asistencia de aficionados para el choque entre la vigente campeona del mundo y la selección africana.

Además, se informó que este jueves, desde las 14:30 (hora de Bolivia), el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ofrecerá una conferencia de prensa en la previa del encuentro. Tanto Argentina como Cabo Verde aún tienen programadas sus últimas sesiones de entrenamiento antes del decisivo compromiso.

Con una cobertura especial desde Estados Unidos, Red Uno de Bolivia continúa llevando todos los detalles del Mundial 2026 y mostrando, desde el lugar de los hechos, la antesala del duelo en el que Argentina buscará avanzar a los octavos de final del certamen.

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