"Soy el brasileño más optimista": Cafú banca a Brasil y a Ancelotti en el Mundial 2026

Durante la entrevista con Red Uno, el histórico lateral derecho de la selección de Brasil, campeón del Mundial el 2002, Marcos Evangelista "Cafú", recordó con cariño uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando levantó la Copa América en suelo boliviano.

"Tuve la oportunidad de levantar la Copa América como capitán en Bolivia. He sido muy feliz de que también fue en Bolivia, un país que nos encontramos cerca", afirmó Cafú a Red Uno de Bolivia.

El exdefensor también elogió el rendimiento de las selecciones de la región y aseguró que Sudamérica cuenta con representantes capaces de pelear por el título mundial.

"Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia tienen un equipo grande, son selecciones que nos representan muy bien a los sudamericanos. Quién sabe si esas selecciones llegarán a la final del presente certamen por nuestro continente, ya que en 2030 la Copa se va para nuestro lado", expresó.

Sobre la actualidad de la Canarinha, Cafú se mostró optimista y respaldó el trabajo del técnico Carlo Ancelotti, quien ha llevado al equipo a mostrar una mejor versión en el Mundial.

"Yo soy el brasileño más optimista. Esperemos que la selección brasileña lo pueda hacer. Sabemos que una Copa del Mundo es muy difícil, no es una competición fácil. Hay expectativa de lo que pueda hacer la selección brasileña. Hasta ahora el esquema de Ancelotti nos ha callado y Brasil ahora en esta fase tiene un gran juego", manifestó a Red Uno.

Brasil disputará los octavos de final con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026, mientras que las declaraciones de Cafú reflejan la confianza que existe en torno al equipo y el deseo de ver a las selecciones sudamericanas luchando por el título.

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