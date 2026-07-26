[VIDEO] María Becerra reveló el momento en que Tom Cruise la visitó tras cantar el Himno en el Mundial

María Becerra volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un mini documental con imágenes inéditas de su participación en la final del Mundial 2026, donde interpretó el Himno Nacional Argentino. Entre los momentos más comentados del video destacó la inesperada visita del actor estadounidense Tom Cruise, quien ingresó a su camarín para felicitarla minutos antes de su presentación.

La artista argentina, conocida como la “Nena de Argentina”, reunió en un video de más de diez minutos los instantes más importantes de una de las jornadas más trascendentales de su carrera. El material muestra desde la emoción de recibir la noticia de que sería la encargada de cantar el himno hasta el respaldo de su familia y su equipo de trabajo durante el evento.

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue el encuentro con Tom Cruise. El protagonista de Misión Imposible, invitado especial a la final, sorprendió a la cantante al ingresar al camarín para saludarla personalmente. María, visiblemente emocionada, se levantó para estrechar su mano, mientras el actor le decía: "Mucho gusto por conocerte". Luego, con un comentario sobre el calor que hacía en el lugar, generó un ambiente relajado entre todos los presentes.

Tras el breve intercambio, ambos aprovecharon para tomarse una fotografía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas del detrás de escena del Mundial.

Tom Cruise sonríe junto a María Becerra. FOTO: (Instagram)

El documental también refleja los momentos previos y posteriores a la interpretación del Himno Nacional, la emoción de representar a Argentina ante millones de espectadores y el orgullo que sintió al vestir los colores de su país en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.

Al compartir el video, María Becerra expresó su agradecimiento a sus seguidores y a Argentina por permitirle vivir una experiencia inolvidable. “No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer”, escribió.

María Becerra durante su interpretación en la final de la Copa del Mundo: (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo, consolidando un momento que no solo marcó un hito en la carrera de la cantante, sino que también dejó una de las postales más inesperadas de la final del Mundial 2026: el encuentro entre una de las artistas más importantes de Argentina y una de las mayores estrellas de Hollywood.

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