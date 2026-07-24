La nueva cara de Johnny Depp: el actor reaparece irreconocible con su próximo gran personaje

Johnny Depp volvió a captar todas las miradas. El reconocido actor sorprendió durante su aparición en la Comic-Con de San Diego al presentarse con una transformación física que dejó a muchos fanáticos sin palabras.

El intérprete apareció caracterizado como Ebenezer Scrooge, el famoso personaje de la historia navideña Cuento de Navidad, que llevará nuevamente a la pantalla en una nueva producción titulada “Ebenezer”.

La sorpresa ocurrió en una zona del distrito Gaslamp de San Diego, frente a una tienda llamada “Scrooge and Marley”, donde los asistentes comenzaron a notar que algo especial estaba por suceder.

El ambiente fue preparado con villancicos y una puesta en escena navideña, hasta que apareció Depp completamente transformado.

Sin confirmar inicialmente su identidad, el actor comenzó a interactuar con el público metido completamente en el papel de Scrooge.

“¿Ustedes no tienen trabajo? Parece que tienen mucho tiempo libre”, dijo utilizando la voz ronca del personaje, provocando la reacción de los presentes.

El nuevo desafío de Johnny Depp

La película “Ebenezer” representa uno de los proyectos más importantes del actor en Hollywood después de la mediática batalla judicial que protagonizó junto a su expareja Amber Heard.

La producción está dirigida por Ti West, conocido por trabajos como X, y será estrenada el próximo 13 de noviembre.

El elenco incluye a reconocidos actores como:

Rupert Grint

Andrea Riseborough

Sam Claflin

Daisy Ridley

Ian McKellen

Foto EFE

El regreso de una estrella de Hollywood

Johnny Depp aseguró anteriormente que interpretar a Scrooge representa un momento especial en su carrera.

“Es un privilegio extraordinario. La historia de Scrooge me fascinó siempre desde que era un chico”, expresó el actor al hablar sobre el personaje.

Su regreso llega después de un periodo complicado en su carrera, marcado por la controversia mediática y una pausa en grandes producciones cinematográficas.

Ahora, con una nueva película y un personaje icónico, Depp busca volver a conquistar al público desde la pantalla grande.

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